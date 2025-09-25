Ανθή Βούλγαρη: «Δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα, δεν υπήρχε πουθενά... το καλοκαίρι το βρήκαμε»

Για τις ισορροπίες που άλλαξαν από την ημέρα που ήρθε στη ζωή ο καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη, μίλησε η Ανθή Βούλγαρη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buogiorno».

«Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι. Με τη μαμά μου κυρίως. Και με τον Κώστα στην αρχή που μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική και υπερπροστατευτική. Τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Επειδή έτυχε με την κολλητή μου να είμαστε μαζί σε ενδιαφέρουσα και γεννήσαμε σχεδόν μαζί, η Χριστίνα είναι στο τρίτο της παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω…» εξομολογήθηκε.

Και δεν δίστασε να παραδεχθεί: «Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα.

Τώρα τον βλέπω, είμαστε καλά. Εκείνος μια χαρά τα έκανε, απλά εγώ είχα μάτια μόνο για το μωρό, και τώρα δηλαδή. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση. Από δυο, γίναμε τρεις και από σύντροφοι έχουμε γίνει και γονείς και πρέπει να ξανασυστηθούμε τώρα ως γονείς».