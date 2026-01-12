«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δημήτρης, Νίκος, Ηρακλής - Γνωρίστε τους τρεις ήρωες της νέας κωμικής σειράς

Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Κανείς δεν σου λέει τι κάνεις όταν γίνεσαι μπαμπάς. Δεν υπάρχει manual πατρότητας. Υπάρχει μόνο αγάπη, σκορπισμένα παιχνίδια παντού, παιδικά σακίδια και ένα νηπιαγωγείο στις 08.00 το πρωί! Αυτό είναι το story της νέας οικογενειακής κωμωδίας του ALPHA, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που κάνει σύντομα πρεμιέρα.

Το… πατρικό ένστικτο

Οι τρεις μπαμπάδες έχουν εντελώς διαφορετικές ζωές μεταξύ τους αλλά μία κοινή καθημερινή στάση: την είσοδο του νηπιαγωγείου! Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα.

Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με την πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο.

Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών…

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» είναι μια σειρά για μπαμπάδες που μαθαίνουν στην πορεία τι σημαίνει να είσαι πατέρας! Για τις φιλίες που γεννιούνται απρόσμενα. Για τα λάθη που γίνονται αγκαλιές. Και για εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη λέξη «μπαμπάς» την πιο τρυφερή του κόσμου!

Μέσα από διασκεδαστικές, συναισθηματικές αλλά κυρίως «μπαμπαδίσιες» καταστάσεις, η σειρά φωτίζει με χιούμορ και συναίσθημα μια πλευρά της οικογένειας που σπάνια μπαίνει στο επίκεντρο: τον πατέρα της νέας εποχής. Γιατί όλοι ξέρουμε τι «πρέπει» να κάνει μια μητέρα, αλλά o πατέρας; Υπάρχει «πατρικό ένστικτο»; Κι αν ναι, πότε θα λειτουργήσει; Και μέχρι τότε, μήπως μπορεί κάποιος να τους δώσει ένα εγχειρίδιο ή να φτιάξει ένα ΑΙ Πατρότητας για να ξέρουν πώς θα βγάλουν τη μέρα;

Ατάκες και γέλια

Τα γυρίσματα της νέας σειράς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι τρεις πρωταγωνιστές, Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, αλλά και με τα μικρά παιδιά (τους) συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Γιώργος Φειδάς και τη σκηνοθεσία ο Νίκος Κρητικός. Εκτός από τους τρεις άντρες παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης και οι: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ελένη Σακκά, Μορτ Κλωναράκη, Ιωάννης Απέργης και η Δήμητρα Σιγάλα. Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη θα δούμε τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.