«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Γνωρίστε τους μικρούς και μεγάλους ήρωες της νέας κωμωδίας του ALPHA

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα». Και κάπως έτσι ξεκινά, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 21.00 με διπλό επεισόδιο, η νέα σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα παίζει back to back με το «Σόι σου», οπότε το κανάλι της Κάντζας χτίζει ένα πολύ δυνατό block κωμωδίας που θα ταράξει και πάλι τα τηλεοπτικά δρώμενα!

Έχει τα… θεματάκια του

Ο Νίκος, που υποδύεται ο Μιχάλης Βαλάσογλου, είναι ένας οικογενειάρχης, που ερωτεύτηκε για δεύτερη φορά κι έχει δύο κόρες από την πρώτη του σύζυγο, τη Βιργινία ενώ προσπαθεί να κάνει παιδάκι με την καινούρια σύντροφο του, τη Στέλλα. Ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τη Στέλλα που θέλει να ξεκινήσει μια καινούρια οικογένεια μαζί του αλλά και τις κόρες του, την πεντάχρονη Σοφία και την έφηβη Ζωή, ώστε να μην αισθανθούν ότι τις εγκατέλειψε παρότι ο γάμος του με τη μητέρα τους δεν συνεχίζεται.

Από την άλλη, η Βιργινία, την οποία ενσαρκώνει η Ευσταθία Τσαπαρέλη, είναι μια δυναμική γυναίκα, διευθύντρια του νηπιαγωγείου και πρώην σύζυγος του Νίκου, που την πλήγωσε όταν της ζήτησε να χωρίσουν επειδή ερωτεύτηκε τη Στέλλα, και καθώς είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, δεν αποδέχεται τη σχέση του με την καινούρια σύντροφο του. Δεν έχει καταφέρει να συγχωρήσει τον Νίκο που την απάτησε με μια γυναίκα πολύ νεότερη από αυτήν και τον εκδικείται ακόμα με κάθε τρόπο.

Η νέα σύντροφος του Νίκου, η Στέλλα, που υποδύεται η Νάντια Κατσούρα, είναι μια ελκυστική, ζεστή και αυθόρμητη γυναίκα που αναζητά συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, που νόμιζε ότι βρήκε όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο, τον οποίο αγαπάει πραγματικά, παρά τα καψόνια που του κάνει. Όμως ο Νίκος έχει ακόμα πολλές συναισθηματικές αποσκευές και δεσμεύσεις από την παλιά του ζωή και η αγάπη της Στέλλας και εκείνου θα δοκιμαστεί από αυτό.

Καθώς φυσικά και από τις προσπάθειες της πεντάχρονης κόρης του, Σοφίας (Ζωή Πυλιώτη), η οποία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αφήσει τη Στέλλα ο μπαμπάς της και να γυρίσει πίσω στο σπίτι τους.

Ένας σύγχρονος Πίτερ Παν

Ο Δημήτρης, που υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός, είναι ένας αλαζονικός, φιλόδοξος εργένης που έχει μάθει να κυνηγάει ωραίες γυναίκες και επαγγελματικές επιτυχίες αλλά όλη του η ζωή θα αλλάξει όταν η Κατερίνα, μία από τις σύντομες γνωριμίες τους αφήσει στο σπίτι του τον Βίκτωρα (Ιάσονας Τσιώνης), προϊόν της σχέσης μιας βραδιάς τους. Αιώνιος έφηβος, ένας σύγχρονος «Πίτερ Παν», ο Δημήτρης είναι πολύ ανώριμος και καθόλου έτοιμος να μεγαλώσει ένα παιδί, όμως ο μικρός Βίκτωρας, σιγά-σιγά θα τον κερδίσει και θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά της πατρότητας.

Στη ζωή του Δημήτρη θα μπει η Ελένη, την οποία ενσαρκώνει η Λένα Μποζάκη, μια γοητευτική, ρομαντική κοπέλα που εργάζεται σα νηπιαγωγός στον παιδικό σταθμό και προσπαθώντας να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα με τον Βίκτωρα, σιγά-σιγά τον ερωτεύεται.

Όμως, υπάρχει ακόμη η Παυλίνα, που υποδύεται η Δήμητρα Σιγάλα και είναι η ελκυστική, μεγαλύτερης ηλικίας προϊσταμένη του Δημήτρη, που δεν έχει παιδιά και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην επαγγελματική της ανάπτυξη. Ο Δημήτρης της αρέσει και στο παρελθόν έχουν υπάρξει μαζί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά προσπαθεί να συγκρατεί τον εαυτό της και να βάλει όρια στη σχέση τους.

Ευτυχώς που στη ζωή του Δημήτρη υπάρχει και ο Κώστας (Ιωάννης Απέργης) ο υδραυλικός και γείτονας του Δημήτρη, που αναλαμβάνει χρέη baby-sitter για τον μικρό Βίκτωρα, όταν ο εργένης γείτονάς του είναι αναγκασμένος να τρέχει από δουλειά σε γυναικοδουλειά.

Από τα πάρτι στο… νηπιαγωγείο

Ο Ηρακλής, που ενσαρκώνει ο Βασίλης Μηλιώνης, είναι ένας μπαμπάς πολύ νεανικός, που έχει χάσει τη γυναίκα του την Αλίκη και μεγαλώνει το γιο του, Στέλιο (Θοδωρής Μαρουλάκης), μόνος του. Η αγάπη του για τα πάρτι, το αλκοόλ και τα φρουτάκια θα οδηγήσουν τους γονείς της γυναίκας του να διεκδικήσουν δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού.

Ως από μηχανής Θεός εμφανίζεται στη ζωή του Ηρακλή, η Τζένη, την οποία υποδύεται η Θεόβη Στύλλου, η όμορφη δικηγόρος που μένει στο διαμέρισμα από κάτω του. Ενώ αρχικά θέλει να του κάνει μήνυση για τη φασαρία που κάνει κάθε βράδυ με τα πάρτι, αργότερα θα αναλάβει να τον εκπροσωπήσει στη δικαστική μάχη της επιμέλειας του Στέλιου εναντίον των πεθερικών του και θα έρθουν κοντά. Στο πλευρό του Ηρακλή, βρίσκεται ο αφοσιωμένος φίλος του και ψυχή-διαμάντι Πανούλης (Γιώργης Παρταλίδης), που εργάζεται και στην καντίνα με “βρώμικα” του Ηρακλή και θα έδινε και την ψυχή του για τον Ηρακλή και τον Στέλιο.

Στον αντίποδα, βρίσκουμε τον Ευριπίδη, που υποδύεται ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, και είναι ο παππούς του Στέλιου και πεθερός του Ηρακλή. Προέρχεται από παραδοσιακά πλούσια οικογένεια και είναι παντρεμένος για πολλά χρόνια με τη Τζούλια, με την οποία έκανε την αποθανούσα Αλίκη (μητέρα του Στέλιου) και την Μαίρη (Ελένη Σακκά), τη δεύτερη κόρη τους και μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Η σύγκρουση τους με τον Ηρακλή είναι ένας τρόπος και για τους δύο να διαχειριστούν τον πόνο και τον θυμό τους από το χαμό της Αλίκης. Η Τζούλια, την οποία ενσαρκώνει η Πηνελόπη Μαρκοπούλου, είναι η σύζυγος του Ευριπίδη και πεθερά του Ηρακλή. Είναι εξαιρετικά αξιοπρεπής και άξια, και συχνά καλείται να «μαλακώσει» τον Ευριπίδη και να τον βγάλει απ’ το δρόμο της σύγκρουσης με τον Ηρακλή.

Πεντάχρονα αστεράκια

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται με έναν πολύ δυνατό και τρυφερό «άσσο στο μανίκι» και αυτός δεν είναι άλλος από τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της! Η Σοφία, ο Βίκτωρας και ο Στέλιος είναι μόλις 5 χρόνων, αλλά φαίνεται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον συναισθηματικό χαρακτήρα της σειράς. Τρία παιδιά, τρεις διαφορετικές παιδικές προσωπικότητες και μια ματιά στον κόσμο που υπόσχεται να κάνει τη σειρά να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Στον ρόλο της Σοφίας, η Ζωή Πυλιώτη αναμένεται να φέρει στην οθόνη τη γλυκύτητα, την αθωότητα, αλλά και την ειλικρίνεια που μόνο ένα παιδί μπορεί να εκφράσει χωρίς φίλτρα. Ο Βίκτωρας, τον οποίο υποδύεται ο Ιάσονας Τσιώνης, είναι έτοιμος να μας θυμίσει τη δύναμη του παιδικού αυθορμητισμού ενώ ο Στέλιος, με τον Θοδωρή Μαρουλάκη στον ρόλο, συμπληρώνει με θετική ενέργεια την παιδική τριάδα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Αυτά τα τρία πεντάχρονα δεν έρχονται απλώς για να συμπληρώσουν το καστ, αλλά για να μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και φυσικά, να δούμε τη σειρά με πιο καθαρή, παιδική ματιά.