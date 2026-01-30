«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Η φαινομενικά «τέλεια» ζωή της Μελισσάνθης αρχίζει να γκρεμίζεται

Μελισσάνθη, Ιουλία, Ασπασία, Πολυξένη και Μαγδαληνή! Τα πέντε κορίτσια, οι πέντε αδελφές έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στον σύζυγό της Απόστολο και στον εραστή της, Άγγελο όμως η βεβαρημένη υγεία του Απόστολου την «δένει» δίπλα του. Η Ιουλία ξεκινά μία καινούργια ζωή στην Ρόδο με τον Φωκά, όπου θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα αλλάξουν τη μοίρα της. Η Ασπασία ακολουθεί το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια μακριά από το σπίτι και την οικογένεια της και η νέα της καθημερινότητα στη Ρόδο θα αλλάξει το χαρακτήρα της.

Η Πολυξένη σιγά – σιγά κατακτά τον χώρο του κινηματογράφου αλλά όσο πιο επιτυχημένη γίνεται τόσο περισσότερο μειώνονται τα αισθήματά της για τον Ηλία. Η Μαγδαληνή έρχεται σε κόντρα με όλους και με όλα μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον Οδυσσέα αλλά οι εξελίξεις στη ζωή της θα την αναγκάσουν να συμβιβαστεί. Τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ξεκινούν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23.00 και θα κόψουν την ανάσα!

Την πιάνουν στα πράσα

Ο Απόστολος, μετά την εγχείρηση καρδιάς, θα χρειαστεί ιδιαίτερη φροντίδα και η Μελισσάνθη του αφιερώνεται πλήρως, βγάζοντας τον Άγγελο από τη ζωή της. Μία μετακόμιση σε νέο σπίτι, φέρνει στη ζωή τους τη Γιασεμή, μια νεαρή υπηρέτρια από τη Νάξο, η οποία θα πυροδοτήσει τη ζήλια και τις ανασφάλειες της Μελισσάνθης. Μη μπορώντας να μείνει μακριά από τον Άγγελο, τον συναντά αλλά αυτή η συνάντηση θα της κοστίσει καθώς ένα ζευγάρι μάτια τους παρακολουθεί ενώ φιλιούνται.

Εκβιασμοί και ζήλιες, φέρνουν σε απόγνωση την Μελισσάνθη την ίδια στιγμή που ο Απόστολος καταλαβαίνει ότι έχει αρχίσει να απομακρύνεται από κοντά του και η αδερφή της, η Ιουλία, της ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της. Μήπως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την Μελισσάνθη και την φαινομενικά «τέλεια» ζωή της;