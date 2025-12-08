Μπαμπάδες έτοιμοι για όλα - Πήγαμε στα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA

Υπάρχει άραγε κάποιο εγχειρίδιο για το πώς να είσαι πατέρας; Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης αναλαμβάνουν χρέη μπαμπάδων στη νέα οικογενειακή κομεντί του ALPHA «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που έρχεται να μας αποδείξει ότι η πατρότητα μπορεί να μην έχει…manual αλλά έχει πολλή πλάκα!

Το κανάλι της Κάντζας επενδύει για ακόμη μία φορά σε μια οικογενειακή σειρά, αφού η σαρωτική επιτυχία που είχε το «Σόι» με την επιστροφή του αποδεικνύει πως το κοινό θέλει να γελάσει και να περάσει καλά.

Τρεις διαφορετικοί πατεράδες

Με εντατικούς ρυθμούς και δημιουργική διάθεση ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής κομεντί του ALPHA, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που βάζει τους μπαμπάδες σε πρώτο πλάνο και μας δείχνει την καθημερινότητά τους με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση!

Ο Αναστάσης Ροϊλός (για πρώτη φορά σε κωμικό τηλεοπτικό ρόλο), ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια κομεντί που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών ανδρών.

Αληθινοί και όχι τέλειοι

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές στιγμές αυτοσχεδιασμούς και μικρές παιδικές… εξεγέρσεις!

Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στη συγκίνηση αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι «τέλειοι» μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς.

Μπαμπάδες στο νηπιαγωγείο

Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο που θα αποτελέσει χώρο - κλειδί για τη σειρά, αφού εκεί θα εκτυλίσσεται μεγάλο μέρος της δράσης και ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων.

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον ALPHA και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως, να δούμε με άλλο μάτι τους σύγχρονους μπαμπάδες που διεκδικούν χώρο και χρόνο στη ζωή των παιδιών τους…