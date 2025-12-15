Θανάσης Τσαλταμπάσης: Μπαμπάς για δεύτερη φορά - Οι πρώτες φωτογραφίες της εγκύου γυναίκας του

Ανήμερα των γενεθλίων του, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αποκάλυψε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” πως σε δύο μήνες θα γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά και περιμένει πως και πως. «Ήθελα παιδί τα τελευταία χρόνια. Μου άρεσε να σκέφτομαι ότι θα κάνω οικογένεια. Δεν με ένοιαζε το φύλο καθόλου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι να έχεις αγόρι, αλλά μ’ άρεσε πολύ που έχω κορίτσι.

Η μικρή είναι 22 μηνών. Είναι μια γλύκα, επικοινωνούμε πια πολύ. Λέει πολλές λέξεις και μερικές δεν καταλαβαίνει τι είναι, αλλά τις λέει. Είναι μια τρέλα όσο περνάει ο καιρός. Κάθε μήνα βλέπεις άλλο παιδί».

«Δεν το ’χω πει πουθενά»

«Ο Θεός μου ετοιμάζει το δεύτερο παιδί. Σε δύο - δυόμισι μήνες θα το έχουμε κοντά μας. Δεν το έχω πει πουθενά και δεν θα αποκαλύψουμε το φύλο του μωρού. Θα έχουν μικρή διαφορά ηλικίας τα δύο παιδιά. Βασικά έτσι ακριβώς ήμουν εγώ με την αδερφή μου. Μ’ αρέσει που θα υπάρχει αυτή η διαφορά. Είναι πολύ ωραία. Παρότι για τους γονείς είναι λίγο ζόρικο για την καθημερινότητα, αλλά είναι απόλαυση. Η γονεϊκότητα είναι ζόρικο πράγμα και έχει τις δυσκολίες της, αλλά το πρόσημο είναι πολύ πολύ θετικό».

«Χρόνια πολλά αγάπη μου»

Την ίδια στιγμή η γυναίκα του Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, κοινοποίησε στο Instagram το ευχάριστο γεγονός γράφοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου είπα να το επαναλάβω! Χρόνια πολλά αγάπη μου με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν», έγραψε στην τρυφερή της ανάρτηση.