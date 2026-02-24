Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, η Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει»

Τον Θανάση Τσαλταμπάση και την Αγοραστή Αρβανίτη είχε καλεσμένους ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησαν για την γνωριμία τους, αλλά και τις αλλαγές στη σχέση τους μετά τον ερχομό της κόρης τους. «Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν το πίστευα, γιατί έλεγα είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για άλλους «μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;». Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μία ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές. Και να σου περάσει από το μυαλό σου ή έστω να καταλάβεις κάποιον που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Είχαμε δηλαδή για πολύ λίγο καιρό τις εντάσεις μας, που τις ξεπεράσαμε. Το ένιωσα γιατί είχαμε κάποιες στιγμές που μπουκώσαμε και μας έφερε μία ένταση που δεν την είχαμε όλα τα χρόνια. Και λέω κοίτα να δεις, τόσο αγαπημένοι, τόσο δεμένοι, τόσο αποφασισμένοι, τόσο ευτυχισμένοι» παραδέχθηκε ο ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Θεωρώ πιο πιθανό να χωρίσεις αν έχεις παιδί με την ένταση. Κλονίζονται τα πάντα, αλλάζουν όλα».

Θυμήθηκε όμως και τον τρόπο που γνωρίστηκαν και αποκάλυψε: «Τότε ο φίλος μου ο Γιώργος, μου είχε πει να βγούμε. Πήγα σε ένα μπαράκι, ήταν η ξαδέλφη του με τις φίλες της και όλοι όρμηξαν - και πελάτες και η παρέα του φίλου μου - για φωτογραφίες... χαμός. Υπήρχε μια κοπέλα πολύ όμορφη που ήταν σαν να μην την ένοιαζε τίποτα. Μου άρεσε που μου άρεσε, αλλά ήταν και μέσα στο μπούγιο μια ατάραχη κοπέλα. Μου έκανε εντύπωση».