Ο Μαζωνάκης στέλνει μήνυμα στους θαυμαστές και στους επικριτές του - «Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας»

Με μια ευχαριστήρια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους θαυμαστές του το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου.

Αναλογιζόμενος την χρονιά που πέρασε ανέφερε πώς αποτέλεσε για εκείνον μια περίοδο δοκιμασιών ωστόσο έστειλε και ένα μήνυμα «σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή του», δηλώνοντας «φτάνει».

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει σε παραλία που όπως τόνισε συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα με τη σκυλίτσα του, Αρίθα, που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή.

Ο διάσημος τραγουδιστής θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη στήριξη και τις αντιδράσεις του σε μια χρονιά που, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και τη χαρακτήρισε «χρονιά δοκιμασίας».

«Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς, ζω ένα όνειρο. Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου μου τα τρία τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει, φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια, άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κυρίες και κύροι καλή χρονιά, με πίστη, πίστη, πίστη».

Στη λεζάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε: «Τρία συν Ένα. Καλή Χρονιά, όπως και οι προηγούμενες».