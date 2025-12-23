Στέφανος Παπαδόπουλος: Μου είπαν «πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη;» - Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;

Δεν έχει μετανιώσει για την μήνυση περί ασέλγειας που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα δύναμή του είναι ο κόσμος που τον στηρίζει όπως εξηγεί ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα στην εκπομπή Buongiorno δήλωσε: «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους».

Σχετικά με την απόφαση του Can Can να διακόψει την συνεργασία μαζί του ξεκαθάρισε: «Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω. Δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους εκθέσει ο κόσμος. Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση».

Και συμπλήρωσε: «Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης, το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;».