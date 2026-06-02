Κώστας Τσουρός: Μέσα στην εβδομάδα το ραντεβού με τον ΣΚΑΪ - Όλα παίζονται - Το sms του ΑΝΤ1

Στο τηλεοπτικό παρελθόν ανήκει εδώ και μερικές ημέρες η εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το ’χουμε» και τώρα όλοι στον ΣΚΑΪ περιμένουν το κρίσιμο ραντεβού του δημοσιογράφου με τη νέα διοίκηση ώστε να δουν εάν υπάρχει το περιθώριο και η διάθεση για να συνεχιστεί αυτή τη συνεργασία και για μια δεύτερη σεζόν.

Η τελευταία εκπομπή του Τσουρού έκανε μόλις 1,6% στο γενικό σύνολο και 1,3% στο δυναμικό κοινό και ήταν όντως άθλος που τόσο εκείνος, όσο και το κανάλι κατάφεραν να τη φτάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου.

Οι κόκκινες γραμμές

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να κάνουν μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα ώστε εκεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θέλει ο ΣΚΑΪ να συνεχίσει να έχει τον δημοσιογράφο στο δυναμικό του; Θέλει ο Τσουρός να συνεχίσει τη συνεργασία του; Θα του προτείνουν κάτι που τον αφορά, ή θα επιδιώξουν ο δεύτερος χρόνος του συμβολαίου του να λήξει όσο πιο αναίμακτα γίνεται και για τις δύο πλευρές; Αν μη τι άλλο, το κανάλι του Νέου Φαλήρου έχει… παράδοση στο να καταλήγει στα δικαστήρια με τους πρώην συνεργάτες του και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν να συνεχίσει να συμβαίνει, ενώ ούτε ο Τσουρός θα ήθελε να βρεθεί στις δικαστικές αίθουσες μαζί τους.

Πάντως ο δημοσιογράφος έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του στους συνεργάτες του. Αν του προτείνουν την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού θα τον βρουν αντίθετο, όπως δεν ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής «Weekend Live» με τους Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου, οπότε μάλλον δεν φαίνεται αυτή η επαγγελματική συνεργασία να έχει μέλλον. Το θέμα είναι πώς οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να σπάσουν κοινή συναινέσει το δεύτερο έτος του συμβολαίου που έχουν υπογράψει.

Σε αναμονή ο ΑΝΤ1

Πριν από μερικές ημέρες πάντως στο κινητό του Κώστα Τσουρού έφτασε ένα μήνυμα από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΝΤ1 που του έλεγε «να μιλήσουμε». Αυτό σημαίνει πως στο κανάλι του Αμαρουσίου βρίσκονται σε στάση αναμονής μέχρι να δουν τι θα γίνει με τη συνεργασία του δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ και αναλόγως να ξεκινήσουν τα ραντεβού μαζί του.

Το σίγουρο είναι πως επειδή του χρόνου δεν θα υπάρξει πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο το ΣΚ στον ΑΝΤ1, ένα infotainment απογευματινό μαγκαζίνο με τον Τσουρό θα ήταν κάτι που ενδεχομένως θα συζητούσαν.