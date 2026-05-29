Ρένα Μόρφη: «Η απάντησή μου για τα botox, ήταν η αντίδρασή μου στα σχόλια που έλεγαν πώς έγινε έτσι»

Πριν από μερικές ημέρες η Ρένα Μόρφη ανέβασε ένα κωμικό βιντεάκι στο TikTok κάνοντας γκριμάτσες σχολιάζοντας: «Διαγωνισμός. Βρες πόσα μπότοξ έχω κάνει». Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα του «Happy day» για τον λόγο για τον οποίο ανάρτησε αυτό το βιντεάκι.

«Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση επειδή τώρα υπάρχει και αυτή η προβολή μου στην τηλεόραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της, δεν έχουν συνηθίσει ένα πρόσωπο με μυς, αλλά υπήρχε και το άλλο το πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές, οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε! Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά, και δεν έχει καμία σημασία».

«Είμαστε ισότιμα παρόντες στο μεγάλωμα του παιδιού»

Η Μόρφη αναφέρθηκε και στο γεγονός πως όταν ήρθε το παιδί στη ζωή εκείνης και του συζύγου της, τίποτα δεν τους δυσκόλεψε. «Η μητρότητα δεν μας έφερε καμία δυσκολία. Μάλιστα έκανε καλό στη σχέση με τον σύζυγό μου. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που είμαστε ισότιμα παρόντες και οι δύο γονείς στο μεγάλωμα αυτού του παιδιού και είναι πάντα κάτι που μας ενώνει με τον τρόπο που μας ενώνει και η δουλειά».