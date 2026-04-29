Ρένα Μόρφη: «Δεν ήξερα ότι είμαι Ρουβίτσα μέχρι που είδα τον Σάκη από κοντά»

Η Ρένα Μόρφη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» και αποκάλυψε ότι ενθουσιάστηκε με τον Σάκη Ρουβά όταν τον γνώρισε από κοντά στο «YFSF» που συμμετέχει.

«Ούτε εγώ ήξερα ότι είμαι τόσο Ρουβίτσα... μέχρι που τον είδα από κοντά. Και μάλιστα στην ηλικία που θεωρητικά θα έπρεπε να ήμουν Ρουβίτσα, ήμουν το αντίθετο τελείως. Τώρα εκτιμάς. Συνειδητοποιείς τόσα χρόνια μετά ότι αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό κάτι λέει.

Το να είσαι αληθινός pop star θέλει πάρα πολλή δουλειά. Φαίνεται η δουλειά και στο ίδιο το σόου, είναι ένας εκπληκτικός παρουσιαστής και οικοδεσπότης, αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο χιούμορ» εξήγησε η τραγουδίστρια.