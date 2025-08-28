Ρένα Μόρφη: «Έχω συγχωρέσει δηλωμένη απιστία, με πλήγωσε, χαμός έγινε, αλλά δεν θα τρελαθούμε»

Για την απιστία και το πώς τη διαχειρίστηκε μίλησε η Ρένα Μόρφη στο vicast LEGIT της Δάφνης Καραβοκύρη. «Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες -γιατί εγώ δεν εντάσσομαι εκεί- που θεωρούν πως αν οι ίδιες απιστήσουν ή ο άντρας τους, είναι ικανές να χαλάσουν το σπίτι και την οικογένεια!

Να το διαλύσουν αυτό το πράγμα και να έχουν ένα παιδί που μοιράζεται, επειδή θεωρούν ότι προδόθηκαν μια νύχτα και ότι αυτό είναι πιο σημαντικό απ’ όλη τη δουλειά που έχεις ρίξει για να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο, να κάνετε ένα παιδί, να μένετε σ’ ένα σπίτι, και να έχεις και την ασφάλεια και την αγάπη και την κατανόηση. Θεωρώ ότι είναι άκυρο! Υπάρχει ένα κατεστημένο ενός μοντέλου οικογένειας που επειδή το θυμόμαστε τέλειο προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς αυτό το μοντέλο και βλέπεις ότι δεν είναι τέλειο.

Έχω συγχωρέσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου. Δεν είχα κανένα θέμα. Με πλήγωσε, χαμός έγινε, αλλά δεν θα τρελαθούμε. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα πάθος, είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήλια, κτητικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα αυτά για μένα είναι η λογική που με βάζει να αξιολογώ ποια θέλω να είμαι. Προφανώς και πλήττεται και προφανώς και υπάρχει το ρίσκο να καταστραφεί η σχέση».

«Το βλέπουμε όταν αλλάξει»

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τη δική της σχέσης με τον άντρα της Ορέστη Φαληρέρα. «Δεν έχω κάνει κάποια άτυπη συμφωνία. Έχω κάνει τη συμφωνία ότι εγώ κι εσύ είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε όταν αλλάξει. Επειδή είμαστε και πνευματικά όντα και πολύ σωματικά, μπορεί τα πράγματα να μπλεχτούν κάποια στιγμή και να συμβούν και πράγματα που έχουν τη δική τους σημασία και αξία».