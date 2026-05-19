Σία Κοσιώνη: Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά - Τι απαντά για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Την Σία Κοσιώνη συνάντησαν οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε και η ίδια απάντησε για το τηλεοπτικό της μέλλον:

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα».

Πολλά δημοσιεύματα την ήθελαν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και η ίδια απάντησε και σε αυτό όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».