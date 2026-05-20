Σία Κοσιώνη, Μάρα Ζαχαρέα, Ράνια Τζίμα, Εύα Αντωνοπούλου - Ποιος τις έφερε κοντά

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο Πάνος Σόμπολος παρουσίασε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και Ελληνίδες δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής για να στηρίξουν.

Η Σία Κοσιώνη, η Μάρα Ζαχαρέα, η Ράνια Τζίμα και η Εύα Αντωνοπούλου έδωσαν δυναμικό «παρών» καθώς θέλησαν να περάσουν το μήνυμα πως τα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους δεν έκαναν τίποτα λάθος και πως ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας είναι να μπει ένα τέλος στον χαμό των γυναικών και να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουμε τόσο γνωστές δημοσιογράφους ενωμένες σε κάτι, αλλά αυτό που συνέβη στην παρουσίαση του βιβλίου του Σόμπολου είναι ένα τρανό παράδειγμα πως μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί σε κάτι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα…