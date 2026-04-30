O FLASH αποκαλύπτει: Μένει ή φεύγει η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ; Είναι κοντά στο τηλεοπτικό διαζύγιο;

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2006 η Σία Κοσιώνη αναλάμβανε την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο κόσμος τότε έβλεπε στους δέκτες του ένα νέο και φρέσκο κορίτσι σε ένα πολύ καίριο πόστο. Λίγοι ίσως τότε πίστευαν πως η δημοσιογράφος θα παρέμενε στο τιμόνι του σταθμού ως η βασική anchorwoman του για τα επόμενα 20 χρόνια και ποιος ξέρει και για πόσο ακόμα…

Φέτος είναι μια σεζόν που η σχέση της Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ δοκιμάστηκε αρκετές φορές και πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για ένα τηλεοπτικό διαζύγιο που πλησιάζει, μια συνεργασία που φτάνει στο τέλος της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του FLASH, η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε συζητήσεις με τα στελέχη του ΣΚΑΪ για να δουν εάν και κατά πόσο μπορούν να γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές τους, να δουν αν μπορούν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και να προχωρήσουν παρακάτω μαζί.

Αν και κυκλοφορούν σενάρια περί παραίτησής της και λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, για την ώρα τίποτα δεν είναι ακόμη οριστικό. Η δημοσιογράφος είναι η σημαία του σταθμού και τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται εύκολα, παρά μόνο εάν το κλίμα έχει στραβώσει για τα καλά. Πάντως οι συζητήσεις συνεχίζονται και μέχρι να παρθούν οριστικές αποφάσεις η Σία θα παραμείνει στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ως και τον Ιούνιο…

Το αντίο στον διευθυντή της

Τις φήμες περί δικής της αποχώρησης από τον ΣΚΑΪ πυροδότησε και η παραίτηση του επί 8 χρόνια διευθυντή ειδήσεων και φίλου, Βασίλη Παπαδρόσου. Η Σία Κοσιώνη είχε αναρτήσει μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram γράφοντας: «Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδρόσου ως Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθιά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας. Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου».