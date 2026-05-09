Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: «Μπορεί να συγκρουστήκαμε αλλά οφείλω να πω ότι ήσουν πάντα κυρία»

«Βγάζει το καπέλο» στη Σία Κοσιώνη ο Πάνος Καμμένος για την πολυετή πορεία της στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό της και το ήθος της κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων που ήταν η ankorwoman του σταθμού του Φαλήρου.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι, παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να είχε συγκρουστεί μαζί της σε συνεντεύξεις, πάντα αναγνώριζε το ήθος και την ακεραιότητά της. «Μια κυρία», έγραψε χαρακτηριστικά.



Η τοποθέτησή του έγινε μετά το τελευταίο δελτίο της Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ, σε μια στιγμή που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου στην καριέρα της. Ο Καμμένος τόνισε ότι, ανεξαρτήτως των παρελθοντικών αντιπαραθέσεων, η παρουσιάστρια παρέμεινε άψογη στον τρόπο που αντιμετώπιζε τη δουλειά της.



Την ίδια ημέρα, μετά το δελτίο, η Σία Κοσιώνη συνάντησε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος είχε ετοιμάσει μια έκπληξη για εκείνη, προσφέροντάς της μια συγκινητική στιγμή χαλάρωσης και ανακούφισης. Η δημοσιογράφος έπεσε στην αγκαλιά της οικογένειάς της, εμφανώς συγκινημένη, κλείνοντας με ζεστασιά και τρυφερότητα ένα μεγάλο κεφάλαιο της επαγγελματικής της ζωής.



Ο Πάνος Καμμένος, παρά την αποστασιοποίησή του από την ενεργό πολιτική σκηνή, επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα λόγω ατυχήματος και τηλεοπτικών παρεμβάσεων, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του για πρόσωπα του δημόσιου βίου παραμένει ζωντανό.