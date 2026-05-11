Σία Κοσιώνη - Βασίλης Παπαδρόσος:  Γιατί δεν πάνε στην ΕΡΤ

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η ΕΡΤ έκανε στους -μη μόνιμους- δημοσιογράφους της ετήσια συμβόλαια με έναρξη στην αρχή της χρονιάς και λήξη στο τέλος της. Πρόβλημα! Κάπως έτσι η δημόσια τηλεόραση έχασε τη Χριστίνα Βίδου επειδή βρέθηκε να λήγει το συμβόλαιό της στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 και αμέσως την τσίμπησε ο ΣΚΑΪ και την ενέταξε πάλι στο δυναμικό του.

Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ξανασυμβεί και έτσι η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε τα νέα συμβόλαια που θα κάνει να μην έχουν απαραίτητα ετήσια διάρκεια και σίγουρα να μην λήγουν μεσούσης της τηλεοπτικής σεζόν, αλλά το καλοκαίρι.

«Δεμένοι» με συμβόλαια

Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο σήμερα και στα σενάρια που θέλουν τη Σία Κοσιώνη και τον άλλοτε διευθυντή ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Βασίλη Παπαδρόσο, να μετακομίζουν πακέτο στην Αγία Παρασκευή. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί αφού ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, έχει εγκαίρως προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που διασφαλίζουν τη συνεργασία των δημοσιογράφων που παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2027.

Αυτή η κίνηση αφορά τον Απόστολο Μαγγηριάδη (παρουσιάζει το καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18.00), την Αδαμαντία Λιόλιου (παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Σαββατοκύριακο στις 18.00) και της Στέλλας Στυλιανού (παρουσιάζει το καθημερινό δελτίο ειδήσεων στις 12.00).

Φυσικά ποιος ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Πάντως πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Παπαδρόσο να έχει συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1, κάτι που ίσως σημαίνει πως στο Μαρούσι θα καταφτάσει και η Κοσιώνη για να ενισχύσει τον ενημερωτικό τομέα και εν όψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.