«Ντέρτι»: Με αυτό το σίριαλ ο ΑΝΤ1 ισοπεδώνει το prime time

Πάτρα, 1987. Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν. Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μια δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη.

Στο ατμοσφαιρικό τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1, υπάρχουν έντονα τα χρώματα της δεκαετίας του ’80 (βάτες, μαλλιά, ντύσιμο) και οι πρωταγωνιστές έρχονται με φόρα στο σήμερα! Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί που όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων.

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Η Ξένια (Κλέλια Ρένεση), η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου), ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), η Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης). Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Έναν τόπο. Ένα όνομα. Έναν έρωτα. Και συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός τους εαυτός. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Γιατί στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό που μας ακολουθεί αθόρυβα και σιωπηλά. Ένα βήμα πίσω. Σαν τη σκιά.

Το «Ντέρτι», ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Fun Fact

Το «Ντέρτι» είχε αρχικά προαναγγελθεί το 2022, με σκοπό να βγει στον αέρα τη σεζόν 2022-2023, αμέσως μετά από το φινάλε της σειράς «Άγριες μέλισσες». Τον Μάιο του 2022, όμως, οι δημιουργοί (Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης) και ο τότε σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος ανακοίνωσαν και επίσημα την αναβολή της σειράς και ο λόγος ήταν αιφνιδιαστική απόφαση του ALPHA να εντάξει στο πρόγραμμά του τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», η οποία είχε ακριβώς το ίδιο θέμα: τη νυχτερινή ζωή και τα μπουζούκια της δεκαετίας του ’80. Τότε είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων η Κλέλια Ρένεση, ο Τάσος Νούσιας και ο Λεωνίδας Κακούρης.