Ζέτα Μακρυπούλια: Η πρόταση για το «Ντέρτι» και ο… πάγος του «Rouk Zouk»

Ο ΑΝΤ1 θέλει πολύ να συνεχίσει να έχει τη Ζέτα Μακρυπούλια στο δυναμικό του και εν μέρει θα την έχει καθώς η ηθοποιός θα συνεχίσει με την παρουσίαση του «Moments», των αφιερωμάτων σε γνωστά πρόσωπα που θα μεταδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρόλα αυτά, το τοπίο με το «Rouk Zouk» παραμένει θολό, όταν άλλες χρονιές τέτοιο καιρό είχαν ήδη γυριστεί πολλά επεισόδια της νέας σεζόν. Πέρσι το φθινόπωρο η Ζέτα πάγωσε μέσα της όταν είδε πως τα στελέχη του σταθμού άλλαξαν την ώρα μετάδοσης του παιχνιδιού λόγω της έλευσης του Πέτρου Κουσουλού και έβγαλε τη σεζόν με μισή καρδιά και μισές… τηλεθεάσεις.

Στο prime time

Την ίδια στιγμή έχει πέσει και πάλι στο τραπέζι μια εμφάνιση της Μακρυπούλια σε κάποιο από τα σίριαλ του σταθμού, κάτι που πάντα την ενδιέφερε γιατί θέλει πιο πολύ να προμοτάρει αυτή την ιδιότητά της και όχι αυτή της παρουσιάστριας. Στο παρελθόν της είχαν πει εάν ήθελε να παίξει στις «Ψυχοκόρες» ή μετά στο «Grand Hotel», όμως λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν τα είχαν καταφέρει.

Φέτος της είπαν ξανά εάν θα ήθελε να εμφανιστεί με έναν ρόλο στο «Ντέρτι», αλλά η θεατρική επιτυχία του «Τζένη Τζένη» -που πήρε παράταση- ίσως και πάλι δεν της επιτρέψει να παίξει στη νέα σειρά του prime time. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς εκκρεμεί και το ραντεβού της Μακρυπούλια με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 που θα κρίνει πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία...