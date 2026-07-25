Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του φετινού καλοκαιριού εξελίχθηκε σε βραδιά γεμάτη αγωνία και απρόοπτα. Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ήταν κατάμεστο, όμως ο καιρός είχε διαφορετικά σχέδια.

Λίγο μετά τις 22:00, η έντονη βροχόπτωση και η καταιγίδα που ξέσπασε στην περιοχή ανάγκασαν τους διοργανωτές να διακόψουν οριστικά την παράσταση «Ειρήνη», δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια θεατών και συντελεστών.

Οι θεατές περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή

Παρά τη δυνατή βροχή, οι ηθοποιοί προσπάθησαν αρχικά να συνεχίσουν την παράσταση, ενώ το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του ελπίζοντας ότι η κακοκαιρία θα υποχωρήσει.

Όταν όμως η ένταση της βροχής αυξήθηκε, τα φώτα άναψαν και από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε πως η παράσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Μέσα σε λίγα λεπτά άνοιξαν εκατοντάδες ομπρέλες και οι περισσότεροι θεατές άρχισαν να αποχωρούν. Κάποιοι έδειχναν ανήσυχοι μέσα στη βροχή, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το απρόοπτο με ψυχραιμία.

Μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν στο ιστορικό θέατρο: χιλιάδες άνθρωποι να εγκαταλείπουν σιωπηλά τις θέσεις τους, ενώ η βροχή σκέπαζε τη σκηνή που λίγα λεπτά πριν φιλοξενούσε την παράσταση.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν πρόλαβε να βγει στη σκηνή

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της παραγωγής είναι και η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στα παρασκήνια, έτοιμη να κάνει την είσοδό της.

Η διακοπή της παράστασης ήρθε πριν προλάβει να εμφανιστεί στο κοινό, βλέποντας τελικά το θέατρο να εκκενώνεται εξαιτίας της καταιγίδας.

Παρά την αναγκαστική διακοπή, οι περισσότεροι θεατές αποχαιρέτησαν τους συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που είχε προηγηθεί.

Το μήνυμα του Φοίβου Δεληβοριά

Λίγη ώρα αργότερα, ο Φοίβος Δεληβοριάς επέλεξε να αντιμετωπίσει το απρόοπτο με αισιοδοξία, στέλνοντας μήνυμα μέσω Instagram.

«Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ! Μπορεί να ζήσαμε μισή παράσταση, αλλά ήμασταν τόσο μαζί! Ας πούμε ότι ήταν το baby shower της παράστασης. Σας περιμένουμε αύριο και στις υπόλοιπες βραδιές της περιοδείας να φέρουμε την "Ειρήνη" οριστικά στη Γη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της, με την ελπίδα ότι οι επόμενες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς άλλα απρόοπτα.