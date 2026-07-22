Ζέτα Μακρυπούλια: Backstage από τις πρόβες της στην Επίδαυρο (βίντεο)

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που η Ζέτα Μακρυπούλια θα πατήσει το πόδι της στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου για να παίξει στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει την παράσταση την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου μέσα από τη μοντέρνα οπτική του Νίκου Καραθάνου.

Η πρωταγωνίστρια και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν τις πρόβες τους στη Αθήνα και τώρα κάνουν τις τελευταίες δοκιμές στη σκηνή της Επιδαύρου εκεί όπου θα παρουσιαστεί το έργο ώστε να εξοικειωθούν με τον χώρο και να διορθωθούν τα όποια λάθη.

Η Ζέτα μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την πρώτη πρόβα στο αρχαίο θέατρο και παρά το άγχος όλων βλέπουμε τη χαρά τους γι’ αυτό που πρόκειται να παρουσιάσουν.

Τη διασκευή του κειμένου και τα τραγούδια της παράστασης έκανε ο Φοίβος Δεληβοριάς. Στο πλευρό της Μακρυπούλια θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων και οι: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος.