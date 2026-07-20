Ζέτα Μακρυπούλια: Κατεβαίνει στην Επίδαυρο ως «Ειρήνη» και… «Miss Universe»

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει την ανατροπή και με τον τίτλο της… «Miss Universe» κατηφορίζει στην Επίδαυρο όπου την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε μια ιδέα του Νίκου Καραθάνου.

Αγχωμένη, κουρασμένη, αλλά και φουλ δημιουργική η Μακρυπούλια μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από τις πρόβες με όλο τον θίασο και έγραψε: «Τελευταία πρόβα στην Αθήνα. Από αύριο ξεκινούν οι πρόβες στην Επίδαυρο! Μεγάλη προσμονή έχω για την εβδομάδα που έρχεται. «Ειρήνη», μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Παρασκευή 24/7 πρεμιέρα και Σάββατο 25/7. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Σας περιμένουμε».

Η ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Παίζουν: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας και Αντώνης Χρήστου.