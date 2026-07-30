Ζέτα Μακρυπούλια: «Μου πήρε χρόνια να σταματήσω να μαλώνω τον εαυτό μου»

Με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Ζέτα Μακρυπούλια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου. Ανάμεσα στα όσα μοιράστηκε, στάθηκε στη σχέση της με τη μοναχικότητα, την προσωπική αναζήτηση και τη στάση που κρατούσε απέναντι στον εαυτό της.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως χρειάστηκε πολλά χρόνια για να σταματήσει να είναι τόσο αυστηρή με τον εαυτό της, παραδεχόμενη ότι για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε ως ο πιο σκληρός της κριτής.

«Μου αρέσει να κάνω παρέα με τον εαυτό μου»

Η Ζέτα Μακρυπούλια εξήγησε ότι η ενασχόλησή της με την ψυχανάλυση και την προσωπική εξέλιξη τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της, παρότι, όπως είπε, πρόκειται για μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

«Είμαι σε αυτήν τη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια, γιατί όπως ξέρεις είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολύ και ψυχανάλυση και πολλά άλλα ενεργειακά πράγματα. Βέβαια αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Μόλις μπεις δεν βγαίνεις. Και δεν τελειώνει και ποτέ», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Θα έκανα παρέα μαζί μου, ναι, μου αρέσω. Έχω βέβαια και σημεία που δεν μου αρέσουν. Είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου, απλώς τώρα είμαι σε μια φάση που δεν με μαλώνω. Μου πήρε πολύ καιρό, γιατί ήμουν πολύ αυστηρή και απαξιωτική με μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τη μοναχικότητα

Η παρουσιάστρια μίλησε και για το πώς έχει αλλάξει η σχέση της με τη μοναχικότητα μέσα στα χρόνια. Όπως εξομολογήθηκε, παλαιότερα δεν αντιλαμβανόταν ότι πίσω από την ανάγκη της να βρίσκεται συνεχώς με φίλους ή σε σχέσεις υπήρχε και μια δυσκολία να μείνει μόνη με τον εαυτό της.

«Ότι το να μένω μόνη μου δεν ήταν και το καλύτερό μου, δεν το καταλάβαινα όμως τότε, γιατί πραγματικά περνούσα ωραία, πραγματικά ήθελα να είμαι με τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, τις σχέσεις μου, οπότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό από πίσω έκρυβε και κάτι άλλο πέρα από όλη αυτήν τη χαρά που βίωνα.

Αργότερα λίγο άρχισα να το συνειδητοποιώ και τώρα μπορώ να σου πω ότι το αποζητώ κιόλας. Μου αρέσει να γυρίζω σπίτι, να κλείνω την πόρτα και να είμαι μόνη και να κάνω το πρόγραμμά μου χωρίς να δίνω λογαριασμό, να βλέπω ό,τι θέλω στην τηλεόραση, να χαζεύω, να διαβάζω, να χορεύω, να κάνω ό,τι μου κατέβει», εξομολογήθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Σήμερα, όμως, απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Της αρέσει να επιστρέφει στο σπίτι, να οργανώνει τον χρόνο της όπως επιθυμεί και να κάνει όσα την ευχαριστούν, χωρίς πίεση ή υποχρεώσεις. Όπως παραδέχθηκε, με τον καιρό κουράστηκε να επικρίνει διαρκώς τον εαυτό της και αποφάσισε να αντιμετωπίζει τις δύσκολες περιόδους με περισσότερη αποδοχή, γνωρίζοντας πως, όσο δύσκολες κι αν είναι, κάποια στιγμή θα περάσουν.