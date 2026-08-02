Για τη σχέση της με τον έρωτα και τον τρόπο που έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια, παραδεχόμενη πως σήμερα αντιμετωπίζει τα συναισθήματά της με μεγαλύτερη ωριμότητα.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε ότι έχει ζήσει όλες τις έντονες στιγμές που μπορεί να φέρει ένας μεγάλος έρωτας και πως πλέον βλέπει τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική οπτική.

«Έκανα όλο τον κύκλο»

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχθηκε πως στα νεότερα χρόνια βίωσε τον έρωτα με όλη την ένταση που τον χαρακτηρίζει.

«Τον έζησα στο φουλ, όπως τον ήθελα, στα κόκκινα. Χάρηκα, ανυψώθηκα, έπεσα στα πατώματα, ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Έχω κάνει όλο τον κύκλο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν μετανιώνει για όσα έζησε, καθώς θεωρεί πως όλες αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στην προσωπική της εξέλιξη.

«Έχω απομυθοποιήσει τον έρωτα»

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως σήμερα αντιμετωπίζει τον έρωτα με μεγαλύτερη ηρεμία και λιγότερες υπερβολές.

«Έχει απομυθοποιηθεί, είναι η αλήθεια. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει κιόλας», ανέφερε, εξηγώντας πως αυτή η αλλαγή την κάνει να αισθάνεται καλύτερα.

Μάλιστα, τόνισε ότι θα της φαινόταν παράξενο να ερωτεύεται σήμερα με τον ίδιο τρόπο που ερωτευόταν σε μικρότερη ηλικία.

«Θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία θα ήταν λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου», σημείωσε.

Πλέον ξεχωρίζω τον έρωτα από τον ενθουσιασμό»

Η Ζέτα Μακρυπούλια πιστεύει πως η εμπειρία βοηθά τον άνθρωπο να καταλαβαίνει καλύτερα τα συναισθήματά του.

Όπως είπε, σήμερα μπορεί να διακρίνει πότε πρόκειται για έναν πραγματικό έρωτα και πότε για έναν απλό ενθουσιασμό της στιγμής.

Η ίδια θεωρεί πως αυτή η αλλαγή δεν σημαίνει ότι ο έρωτας χάνει την αξία του, αλλά ότι αποκτά μια πιο ώριμη και ουσιαστική διάσταση.