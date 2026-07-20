Δεν ήταν μια εύκολη χρονιά η φετινή για τη Φαίη Σκορδά και το κερασάκι στο τέλος της ήταν η μη ανανέωση της συνεργασίας της με το MEGA και το κόψιμο της εκπομπής «Buongiorno».

Παρόλα αυτά η παρουσιάστρια δεν το βάζει κάτω και έχει βάλει μπρος τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια που δεν αποκλείεται να τα υλοποιήσει στον ΑΝΤ1, αν τελικά οι δύο πλευρές τα βρουν.

Φαίη Σκορδά: Στο κρεβάτι με ορό - Τι συνέβη;



Η παρουσιάστρια πέρασε το πρωινό της φροντίζοντας την υγεία της… pic.twitter.com/8UKQspZMKZ — Flash.gr (@flashgrofficial) July 20, 2026

Στο μεταξύ όμως η παρουσιάστρια είπε να «μπουστάρει» λίγο τον εαυτό της με έναν ορό γεμάτο βιταμίνες, ώστε ο οργανισμός της να πάρει και πάλι τα πάνω του.

Η Φαίη δημοσίευσε ένα story στο Instagram που μιλούσε και έκανε πλάκα με τη γιατρό της που της έλεγε ότι ο ορός λέγεται Euphoria, θα την κάνει ευτυχισμένη και θα της λύσει τα προβλήματα! «Ηρεμία ακόμα δεν έχω βρει. Θα πάρω τα πάνω μου τώρα;», είπε η παρουσιάστρια και χαλάρωσε μέχρι να τελειώσει τη θεραπεία της.

φωτογραφία Instagram

Πάντως τα καλύτερα έρχονται για την παρουσιάστρια καθώς σύντομα θα παντρευτεί με τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, οπότε το μπουστάρισμα στον οργανισμό της έρχεται την κατάλληλη περίοδο!