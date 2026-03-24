Τσουχτερό... Πάσχα λόγω Ιράν - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Προβληματισμός επικρατεί αναφορικά με την ακρίβεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή , με τη συζήτηση να μεταφέρεται και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενόψει των διακοπών για το Πάσχα.

Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου, προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, ένα από τα μέτρα είναι η θέσπιση αποζημίωσης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, έγινε γνωστό ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου είναι στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως, καλύπτοντας και τις υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Με τις περσινές τιμές τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για το θέμα μίλησε στο Ertnews ο Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, ενώ βλέπει θετικά το κυβερνητικό μέτρο.

«Η ακτοπλοΐα παρέχει υποχρεωτικές εκπτώσεις που προέρχονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δεν αποζημιωνόταν ποτέ, ενώ άλλα μέσα μεταφοράς αποζημιώνονταν για αυτές τις εκπτώσεις. Στη συγκεκριμένη φάση, το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αν η κρίση συνεχιστεί η κυβέρνηση είναι εδώ για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων.

Πάντως, ο κ. Θεοδωράτος ξεκαθάρισε ότι οι τιμές αυτές δεν θα ισχύσουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο.

«Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι δεν πρέπει να προδικάσουμε μία μακρά κρίση. Πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα μήνα μήνα», ανέφερε.

Υπερδιπλασιάστηκε το κόστος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας εξήγησε πώς υπερδιπλασιάστηκε το κόστος λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, έπειτα από την έναρξη του πολέμου, καθώς το πετρέλαιο αποτελεί «περίπου το 48% του κόστους λειτουργίας ενός πλοίου».

Η πορεία του πετρελαίου από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα:

«Από την αρχή του χρόνου το πετρέλαιο είχε περίπου στα 550 ευρώ ο τόνος. Με την έναρξη του πολέμου πήγε στα 670. Την Πέμπτη και την Παρασκευή που τα πλοία εφοδιάστηκαν πετρέλαιο στο λιμάνι του Πειραιά ήταν 1.207 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος και το πετρέλαιο είναι περίπου το 48% του κόστους λειτουργίας ενός πλοίου», επισήμανε ο κ. Θεοδωράτος.