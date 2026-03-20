Τραμπ: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός στο Ιράν» - Το τελεσίγραφο σε Ισραήλ και τα καρφιά σε Βρετανία

Σε σκληρή γραμμή παραμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που συμπληρώνονται τρεις εβδομάδες από την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Δεν κάνεις κατάπαυση όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Ερωτηθείς για τη στάση του Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση θα λήξει μετά την ολοκλήρωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης. «Έτσι νομίζω», απάντησε λακωνικά.

Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην κρίσιμη ναυτιλιακή δίοδο των Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η κατάσταση απαιτεί διεθνή συνδρομή. Όπως είπε, «θα ήταν ωραίο» να εμπλακούν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, ενώ εκτίμησε πως «κάποια στιγμή θα ανοίξει μόνο του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε και τη στάση του Ηνωμένου Βασίλειου, το οποίο επέτρεψε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων για επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να κινηθεί ταχύτερα, αφήνοντας αιχμές για καθυστέρηση στη στήριξη.