Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να πλήξουν οκτώ στόχους στη «γειτονιά» τους
Η προειδοποίηση θα γίνει πραγματικότητα εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα πυροδοτήσει επιθέσεις σε υποδομές χωρών της ευρύτερης περιοχής.
Η απειλή επικεντρώνεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε όλη την περιοχή.
Οι οκτώ στόχοι τους στις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι οι εξής
- Σαουδική Αραβία: Σταθμός αφαλάτωσης Ras Al-Khair, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Shuqaiq
- Κατάρ: Σταθμός παραγωγής ενέργειας Al Kharsaah, Σταθμός παραγωγής ενέργειας και νερού Ras Laffan C
- ΗΑΕ: Σταθμός αφαλάτωσης Taweelah, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Barakah
- Μπαχρέιν: Σταθμός παραγωγής ενέργειας και νερού Al Dur
- Κουβέιτ: Σταθμός παραγωγής ενέργειας North Zour
- Ιορδανία: Θερμοηλεκτρικός σταθμός Aqaba, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Samra