Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να πλήξουν οκτώ στόχους στη «γειτονιά» τους

Η προειδοποίηση θα γίνει πραγματικότητα εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Στρατιώτες σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν / Reuters
Στρατιώτες σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν / Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα πυροδοτήσει επιθέσεις σε υποδομές χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Η απειλή επικεντρώνεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε όλη την περιοχή.

Οι οκτώ στόχοι τους στις χώρες του Περσικού Κόλπου είναι οι εξής

  1. Σαουδική Αραβία: Σταθμός αφαλάτωσης Ras Al-Khair, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Shuqaiq
  2. Κατάρ: Σταθμός παραγωγής ενέργειας Al Kharsaah, Σταθμός παραγωγής ενέργειας και νερού Ras Laffan C
  3. ΗΑΕ: Σταθμός αφαλάτωσης Taweelah, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Barakah
  4. Μπαχρέιν: Σταθμός παραγωγής ενέργειας και νερού Al Dur
  5. Κουβέιτ: Σταθμός παραγωγής ενέργειας North Zour
  6. Ιορδανία: Θερμοηλεκτρικός σταθμός Aqaba, Σταθμός παραγωγής ενέργειας Samra

Κόσμος Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Φρουροί της Επανάστασης

