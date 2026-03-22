Ο ΠΟΥ προειδοποιεί: «Αυξανόμενη απειλή τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Σε μια νέα «επικίνδυνη φάση», έχει εισέλθει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και του Ισραήλ, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).



«Οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ασφάλεια», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στην πλατφόρμα X.



Παράλληλα, κάλεσε επειγόντως «όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικά ατυχήματα».

The war in the Middle East has reached a perilous stage with strikes reportedly hitting the Natanz Enrichment Complex in Iran, and the Israeli city of Dimona, where a nuclear facility is located.

@iaeaorg is looking into incidents reported yesterday in southeastern Iran, and in… pic.twitter.com/gJdQd1eOqS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 22, 2026