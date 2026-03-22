Ο ΠΟΥ προειδοποιεί: «Αυξανόμενη απειλή τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις»
Ο Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ζητεί τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Σε μια νέα «επικίνδυνη φάση», έχει εισέλθει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και του Ισραήλ, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
«Οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική ασφάλεια», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στην πλατφόρμα X.
Παράλληλα, κάλεσε επειγόντως «όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικά ατυχήματα».