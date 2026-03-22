Νετανιάχου για Ιράν: Ήρθε η ώρα τα κράτη να μπουν στον πόλεμο, κάποιοι το έχουν κάνει ήδη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή 22 Μαρτίου ότι έχει έρθει η ώρα και άλλα έθνη να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν από την πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, μία ημέρα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή.

Κατά την επιθεώρηση του σημείου της επίθεσης μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει δέκα λεπτά πριν από την πρόσκρουση του πυραύλου, ωστόσο ορισμένοι κάτοικοι δεν πρόλαβαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουση ως έναν υπαρξιακό αγώνα, κάλεσε τους ηγέτες των χωρών να σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ. «Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα που αφορά την ίδια μας την ύπαρξη. Έχει έρθει η στιγμή να δούμε τους ηγέτες των άλλων χωρών να ενώνονται απέναντι στο Ιράν αν και κάποιοι ήδη αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε.

Netanyahu on Iran:



March 22, 2026

Το Ιράν «τρύπησε» την αεράμυνα του Ισραήλ

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η νυχτερινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον πόλεων στο Βόρειο Ισραήλ.

Το Σάββατο το βράδυ ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ, προκαλώντας τον τραυματισμό 175 ανθρώπων.

Το νοσοκομείο Soroka στη Μπέερ Σέβα ανακοίνωσε ότι εκεί διακομίστηκαν 175 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 23 χρειάστηκαν επιπλέον θεραπεία και 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.



Στη Ντιμόνα και την Αράντ οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και δημιούργησαν εντυπωσιακούς κρατήρες στο έδαφος.



Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει έρευνα για τους λόγους που τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.