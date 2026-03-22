Λίβανος: Η στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ ανατινάζει γέφυρα-πέρασμα της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ στόχευσε τη γέφυρα Κασμιγιέ στον νότιο Λίβανο μετά από τη σημερινή εντολή που έλαβε να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου και να εντείνει τις κατεδαφίσεις λιβανέζικων κατοικιών κοντά στα ισραηλινά σύνορα, όπως δήλωσε σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντζ.



Η γέφυρα Κασμιγιέ βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει χωριά της περιοχής της Τύρου με βορειότερες περιοχές. Μετά τον βομβαρδισμό υψώθηκαν πυκνοί καπνοί από το σημείο, βόρεια της πόλης.



Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ, γεγονός που την κατέστησε στόχο της επίθεσης.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Σε δήλωση της προεδρίας αναφέρεται ότι ο Αούν «καταδίκασε τον στοχευμένο βομβαρδισμό και την καταστροφή υποδομών και ζωτικών εγκαταστάσεων στο νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα της γέφυρας Κασμιγιέ πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών».

L'armée de l'air israélienne a bombardé le pont Qasmiyeh sur le fleuve Litani, dans le sud du Liban, afin d'empêcher les terroristes du Hezbollah et leurs armes de pénétrer dans le sud du Liban. pic.twitter.com/E3KBjDeRAQ — IZaac🇮🇱🇺🇸 (@Oks85468872) March 22, 2026

«Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο Αούν, λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή στον στρατό να καταστρέψει επιπλέον γέφυρες που φέρονται να χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.