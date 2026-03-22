Ισραήλ: «Διαστημικά» πλάνα από αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου σε συνθήκες εκτός ατμόσφαιρας

Για μια ακόμη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήχησαν οι σειρήνες και οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου στο νότιο Ισραήλ, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, καθώς εντοπίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σε μια χρονική συγκυρία στην οποία οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνονται.



Οι δυνάμεις αεράμυνας του Ισραήλ ενεργοποιήθηκαν αμέσως με αποτέλεσμα να αναχαιτιστεί η νέα ιρανική πυραυλική επίθεση, με τις σειρήνες να ηχούν μεταξύ άλλων και στην πόλη Ντιμόνα, η οποία δέχτηκε ισοπεδωτικό πλήγμα χθες Σάββατο 21 Μαρτίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.



Μάλιστα, Ισραηλινοί που άκουσαν τις σειρήνες βιντεοσκόπησαν τον ουρανό και σε βίντεο που αναδημοσίευσαν διάφορα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται η στιγμή της εξωατμοσφαιρικής αναχαίτισης ιρανικού βαλλιστικού βλήματος από ισραηλινά συστήματα αεράμυνας –πιθανώς τα Arrow 3.

Ειδικότερα, το σύστημα αεράμυνας τύπου Arrow-3 χρησιμοποιεί μια αποσπώμενη κεφαλή που συγκρούεται με το στόχο και είναι σχεδιασμένο για να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, σε ύψος που επιτρέπει την ασφαλή καταστροφή οποιασδήποτε μη συμβατικής κεφαλής, ενώ ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή εχθρικών δορυφόρων.

Footage shows an exo-atmospheric interception of an Iranian ballistic missile launched toward southern Israel pic.twitter.com/pGFkCclYUN — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 22, 2026

Το εν λόγω σύστημα διαφέρει ως προς το Arrow-2, διότι οι πύραυλοι που εκτοξεύει έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα, αφού η εμπλοκή γίνεται στο διάστημα.



Και τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν το τελευταίο στάδιο της πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, μαζί με τα συστήματα Iron Dome και David’s Sling.



Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εμπλοκή αρκετά συνηθισμένη για τα δεδομένα του Ισραήλ, με τους IDF να αναφέρουν νωρίτερα σήμερα πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, με τους IDF να έχουν ποσοστό αναχαίτισης 92%.