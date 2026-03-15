Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ ξανά ο νταής της Μέσης Ανατολής» - Αρνείται συμφωνία εκεχειρίας

Παρά τις ενδείξεις ότι η Τεχεράνη θέλει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως δεν βιάζεται να συμφωνήσει. «Οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη περίπου 30 λεπτών στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να είναι «πολύ ισχυρή», χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιοι ακριβώς όροι θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από την αμερικανική πλευρά.

«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά δεν θέλω ακόμη να την κάνω, επειδή οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι βασική προϋπόθεση θα είναι η πλήρης εγκατάλειψη κάθε πυρηνικής φιλοδοξίας από την Τεχεράνη.

Σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με πολλές χώρες προκειμένου να δημιουργηθεί διεθνής ναυτική παρουσία που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πολλές χώρες θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ελπίζουμε να στείλουν πλοία για να κρατήσουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», σημείωσε.

Πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους του Ιράν

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Χαργκ, το οποίο φιλοξενεί βασικό τερματικό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.



Παρότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν «ακριβή πλήγματα» σε στρατιωτικούς στόχους χωρίς να πληγούν ενεργειακές υποδομές, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το νησί έχει «σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί».

«Το καταστρέψαμε πλήρως - ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμη, απλώς για να είμαστε σίγουροι», ανέφερε.

Ερωτήματα για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε επίσης υπό αμφισβήτηση το αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Ο Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

«Δεν ξέρω καν αν είναι ζωντανός. Κανείς δεν τον έχει δει», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας πάντως τις πληροφορίες περί θανάτου του «φήμη».

Επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης «έκπληκτος» από το γεγονός ότι το Ιράν επεκτείνει τις επιθέσεις του και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις, ιρανικά drones έχουν πλήξει στόχους σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια και υποδομές logistics.

Κριτική σε Ζελένσκι και σκιές για τη Ρωσία

Ο Τραμπ επέκρινε και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι «πολύ πιο δύσκολο να γίνει συμφωνία μαζί του» απ’ ό,τι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ρωσία να μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν σχετικά με τις κινήσεις αμερικανικών δυνάμεων.

«Ίσως δίνουν πληροφορίες, ίσως και όχι», σχολίασε.

Αδιαφορία για την αύξηση της βενζίνης

Τέλος, ο Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος για τις ανησυχίες σχετικά με την άνοδο της τιμής της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Όπως είπε, οι τιμές θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «άφθονο πετρέλαιο στον κόσμο».

«Το μόνο που θέλω είναι να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα γίνει ποτέ ξανά ο νταής της Μέσης Ανατολής», κατέληξε.