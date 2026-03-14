Γαλλικό «όχι» στον Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε «συμμαχικές – και όχι μόνο» χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία με στόχο να διατηρηθεί ανοικτό το στρατηγικό πέρασμα, το οποίο η Τεχεράνη επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο.

Ωστόσο, η Γαλλία έσπευσε να διαψεύσει ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε αποστολή στα Στενά. Όπως μεταδίδει το Sky News, σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ, ο επίσημος λογαριασμός του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε στους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι «δεν είναι αλήθεια», διευκρινίζοντας πως η γαλλική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ρόλος της Γαλλίας παραμένει «αμυντικός» και «προστατευτικός», καλώντας να σταματήσει η «κινδυνολογία».

Τα μηνύματα Τραμπ και η γραμμή «κλιμάκωσης»

Νωρίτερα, ο Τραμπ, σε διαδοχικά μηνύματα στο Truth Social, ανέφερε ότι «ελπίζει» χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πλοία στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα αποτρέψει την απειλή προς τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε να απορρίπτει την προοπτική άμεσων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters– αρνητική ήταν και η απάντηση του Ιράν σε πρωτοβουλίες που είχαν προταθεί από χώρες όπως το Ομάν και η Αίγυπτος.



Αναφορές για αμερικανική μετακίνηση δυνάμεων

Στο μεταξύ, διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι δόθηκε εντολή στο αμερικανικό αποβατικό πλοίο USS Tripoli να κινηθεί προς την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, ώστε να λάβει οδηγίες για την αποστολή που σχεδιάζεται. Ο Τραμπ, ερωτηθείς για το πότε θα ξεκινήσει η συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ , απάντησε πως αυτό θα γίνει «πολύ σύντομα».

Σε ό,τι αφορά την αποστολή 5.000 πεζοναυτών, η πληροφορία κυκλοφορεί σε δημοσιεύματα και αναλύσεις ως σενάριο που συνδέεται με ευρύτερο σχεδιασμό επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αμερικανικές αρχές για το πλαίσιο και το ακριβές επιχειρησιακό αποτύπωμα.

Σήματα συνέχισης επιχειρήσεων από το Ισραήλ

Παράλληλα, ισραηλινά τηλεοπτικά μέσα αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για συνέχιση των επιχειρήσεων σε δύο μέτωπα (Ιράν – Λίβανος), με έμφαση στο ιρανικό σκέλος, ενώ για τον Λίβανο γίνεται λόγος για πρόθεση έναρξης απευθείας διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα, με κεντρικό ζήτημα τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης παραμένουν «στον πάγο», ενώ οι κινήσεις στο πεδίο – και οι δηλώσεις εκατέρωθεν – παραπέμπουν σε νέα φάση έντασης γύρω από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο του Ορμούζ.