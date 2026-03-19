«Ο Νετανιάχου είναι νεκρός»: Το fake SMS που σόκαρε τους Ισραηλινούς

Νέος κύκλος αποστολής fake μηνυμάτων στα κινητά Ισραηλινών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ynet, με την Κυβερνητική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να προειδοποιεί για επικίνδυνους ψεύτικους συνδέσμους μέσω SMS και παραπλανητικά μηνύματα περί θανάτου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται να προέρχονται από την Υπηρεσία Στρατιωτικής Προετοιμασίας (Home Front Command), τον στρατιωτικό οργανισμό του Ισραήλ που είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και περιέχουν κακόβουλους συνδέσμους για την λήψη μιας εφαρμογής για «παραμονή στα καταφύγια». Τα μηνύματα χρησιμοποιούν επίσημο λόγο και μερικές φορές αποστέλλονται εντός υπαρχόντων μηνυμάτων, καθιστώντας την ανίχνευση της απάτης δυσκολότερη.

מערך הסייבר הלאומי @Israel_Cyber מתריע כי בשעות האחרונות מופצות הודעות SMS המתחזות להודעות רשמיות של פיקוד העורף.



בהודעות מופיעים קישורים מזיקים להורדת אפליקציה “לשהייה במקלטים”.



במערך מדגישים כי אין ללחוץ על הקישור וכי קישורים מסוג זה עלולים לשמש לגניבת מידע אישי, פרטי… pic.twitter.com/oQidAuhvUd — National Public Diplomacy Directorate (@NationalHasbara) March 19, 2026

Τι αναφέρει η κυβερνητική υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας

Η Κυβερνητική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ επισημαίνει ότι τα μηνύματα αυτά δεν ανήκουν σε επίσημες πρωτοβουλίες, αλλά είναι μέρος μιας κλασικής εκστρατείας phishing που στοχεύει στο να δελεάσουν τους χρήστες να κάνουν κλικ στους συνδέσμους και να κατεβάσουν κακόβουλα αρχεία. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλοπή προσωπικών δεδομένων, κωδικών σύνδεσης ή ακόμα και πλήρη έλεγχο της συσκευής.

Παράλληλα, πολλοί Ισραηλινοί ανέφεραν ότι έλαβαν SMS φερόμενα ως αποστολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης, στα οποία αναφέρεται πως: «Ο Νετανιάχου είναι νεκρός. Ο θάνατος πλησιάζει και σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν μπροστά σας. Πριν η φωτιά των ιρανικών πυραύλων σας καταστρέψει, αφήστε την Παλαιστίνη».