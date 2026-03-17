Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανάρτησε φωτογραφία την ώρα που δίνει εντολή να δολοφονηθεί ο Λαριτζανί

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δημοσίευσε την Τρίτη 17 Μαρτίου μια φωτογραφία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο ενώ είναι πλαισιωμένος από στενούς του συνεργάτες.

Σύμφωνα με τη λεζάντα που εμφανίζεται πάνω από τη φωτογραφία που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού στο X: «Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατάσσει την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος».

Στην φωτογραφία, ο Νετανιάχου φαίνεται να είναι πιθανόν στο πρωθυπουργικό γραφείο και να κρατάει το ακουστικό του τηλεφώνου ενώ δίπλα του κάθεται ένα μέλος του Ισραηλινού στρατού αλλά και ο επικοινωνιολόγος του.

Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι ο επικεφαλής της Ασφάλειας του Ιράν σκοτώθηκε σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Τεχεράνη. Αν και η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από το ιρανικό καθεστώς, ανακοινώθηκε ότι ο αρχηγός της ομάδας Μασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, έχει δολοφονηθεί.

Η ανάρτηση έρχεται εν μέσω μιας σειράς διαδικτυακών εικασιών, συμπεριλαμβανομένων θεωριών συνωμοσίας που υποδηλώνουν ότι ο Νετανιάχου σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σε ιρανικές επιδρομές.

Αυτοί οι ισχυρισμοί, που οι ισραηλινές αρχές και ανεξάρτητοι ελεγκτές γεγονότων έχουν επανειλημμένα καταρρίψει, έχουν διαψευστεί τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι ζωντανός και συνεχίζει να διεξάγει κρατικές υποθέσεις. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτηση, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις φήμες περί θανάτου του.