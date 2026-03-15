Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα

Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα νωρίς το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο.

Αυτό τονίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, συμμάχου της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.



«Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Ουισάμ Ταχά, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στη Σιδώνα» διευκρίνισε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.



Ένα στοχευμένο πλήγμα πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός διαμερίσματος σε μια περιοχή κοντά σε αυτήν την πόλη, τη μεγαλύτερη του νοτίου Λιβάνου, όπου φιλοξενείται ο μεγαλύτερος καταυλισμός Παλαιστινίων της χώρας.



Το Ισραήλ διεξάγει επανειλημμένα πλήγματα εναντίον αυτού του καταυλισμού, υποστηρίζοντας πως στοχεύει τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ