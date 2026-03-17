Σφοδρά χτυπήματα του Ισραήλ στην... καρδιά της Τεχεράνης - Στο στόχαστρο η πολιτοφυλακή Μπασίτζ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον στρατό του Ισραήλ να εξαπολύει νέους βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη την Τρίτη (17/3), βάζοντας στο στόχαστρο μέλη και θέσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, «μετά την εξόντωση του διοικητή των Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σολεϊμανί, η πολεμική αεροπορία επιτέθηκε τις τελευταίες ώρες σε στρατιώτες και υποδομές της πολιτοφυλακής σε όλη την πόλη».

Το σχετικό υλικό συνοδεύεται από βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει βομβαρδισμό σε σημείο που θυμίζει φυλάκιο ελέγχου, σε πολυσύχναστο οδικό άξονα της ιρανικής πρωτεύουσας.



Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σκοτώθηκαν ο Αλί Λαριτζανί, από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, καθώς και ο στρατηγός Σολεϊμανί, επικεφαλής των Μπασίτζ, μιας παραστρατιωτικής δύναμης εθελοντών με βασικό ρόλο τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης στο Ιράν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους θανάτους των δύο ανδρών, αφήνοντας ανοιχτό το τοπίο γύρω από τις εξελίξεις.