Δέος με τη γιγάντια σημαία 180 τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα της Πειραϊκής

Λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως, η θάλασσα της Πειραϊκής «στολίστηκε» με τα γαλανόλευκα χρώματα, καθώς ο Δήμος Πειραιά τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με μια συμβολική πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας τους ηρωικούς αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα.

Ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι, στον Όρμο της Αφροδίτης, γνωστό και ως «Μπαϊκούτσι», μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων καταδύθηκαν, απλώνοντας μια εντυπωσιακά μεγάλη ελληνική σημαία στην επιφάνεια του νερού.

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων και συνολικής έκτασης 180 τετραγωνικών μέτρων, έγινε ορατή σε όλη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, τραβώντας τα βλέμματα και συγκινώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Γιάννης Μώραλης: «Μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη»

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, έδωσε το «παρών» στη δράση και υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της επετείου με το υγρό στοιχείο:

«Είμαστε εδώ στον όρμο της Αφροδίτης, στον Μπαϊκούτσι που λέμε στον Πειραιά, όπου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων τοποθετούμε μια σημαία στην επιφάνεια της θάλασσας, μια μεγάλη σημαία, τιμώντας τους αγώνες που γίνανε και στη θάλασσα. Σε μια πόλη που αποπνέει ναυτοσύνη, αποπνέει θάλασσα, είναι η πρωτεύουσα –αν θέλετε– της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης της χώρας, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να συνδυάζει την εθνική μας εορτή με τη θάλασσα».

Η δράση, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, υλοποιήθηκε χάρη στη συνδρομή πολλών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, το Λιμενικό Σώμα και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Ε.Κ.Α.Β, καθώς και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πειραϊκής «Ο Άγιος Νικόλαος».

Η τοποθέτηση της σημαίας αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό για την πόλη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του Πειραιά με την ιστορική μνήμη και το γαλάζιο του Αιγαίου.