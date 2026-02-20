Αθώος ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για την ελληνική σημαία στο Σούλι - Παραμένει στον χώρο

Οριστικό τέλος μπήκε στη δικαστική υπόθεση που αφορούσε την τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας στο Σούλι, με το δικαστήριο να αθωώνει τον Αντιπεριφερειάρχη και τον ιστό να παραμένει στη θέση του, δίπλα στο ιστορικό βουλευτήριο των Σουλιωτών.

Η δικαστική περιπέτεια του Αντιπεριφερειάρχη ξεκίνησε ύστερα από παρέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία δεν είχε γνωμοδοτήσει για τις εργασίες τοποθέτησης του ιστού στον ιστορικό χώρο.

Σύμφωνα με το epiruspost, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, ενώ η υπόθεση είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα και απασχόλησε ακόμη και τη Βουλή, μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

Η εκδίκαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, με το δικαστήριο να κρίνει αθώο τον Θωμά Πιτούλη.

Έτσι, τόσο ο ιστός όσο και η ελληνική σημαία θα παραμείνουν στη θέση τους, σε ένα σημείο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος, δίπλα στο βουλευτήριο των Σουλιωτών.