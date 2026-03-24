Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Ρέθυμνο - Ανήμερα η απόφαση για το Ηράκλειο

Στην ανακοίνωση περί ματαίωσης της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Την ίδια ώρα, ανήμερα θα ληφθεί η απόφαση για πιθανή ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης και στο Ηράκλειο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, ανέφερε ο αντιπεριφερειαρχης Ηρακλείου , Νίκος Συριγωνάκης, έπειτα από σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε.



Μάλιστα σε ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:



«Ενόψει της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 αύριο Τετάρτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Δήμο Ηρακλείου και την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ανήμερα της εθνικής επετείου οι μετεωρολογικές προβλέψεις δίνουν άστατο καιρό με έντονη βροχόπτωση στην πόλη του Ηρακλείου.



Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ.



Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου».