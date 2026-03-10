Κύπρος: Ελληνικές και τουρκικές φρεγάτες στο ίδιο «πεδίο» - Ο Ιωάννης Εγκολφόπουλος συγκρίνει

Τρεις φρεγάτες κλάσης «Perry» έχει μέχρι στιγμής αναπτύξει η Άγκυρα στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κύπρου, ενισχύοντας αισθητά τις τελευταίες ημέρες την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία κινούνται στη ζώνη που εκτείνεται από τη Χερσόνησο της Καρπασίας έως τα παράλια της γειτονικής χώρας, κοντά στα Άδανα.

Την ίδια ώρα, νότια της Μεγαλονήσου, και με τα ραντάρ στραμμένα προς τον Λίβανο και το Ισραήλ, περιπολούν συντονισμένα δύο πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα ΨΑΡΑ και η νέα υπερσύγχρονη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ». Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση των παραπάνω ναυτικών δυνάμεων αποτυπώνει το ευαίσθητο στρατηγικό περιβάλλον της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι τουρκικές φρεγάτες

Τα τουρκικά πλοία αποτελούν την εκσυγχρονισμένη έκδοση των αμερικανικών φρεγατών Oliver Hazard Perry και αγοράστηκαν από την Άγκυρα την περίοδο 1997-1999, επί πρωθυπουργίας Γκιούλ.

Με εκτόπισμα περίπου 4.100 τόνων και μήκος 135 μέτρων, σχεδιάστηκαν αρχικά ως πλοία αντιαεροπορικής άμυνας στόλου. Μετά τον εκσυγχρονισμό τους διαθέτουν σύστημα μάχης GENESIS και τρισδιάστατο ραντάρ SMART-S Mk2.

Ο οπλισμός τους, σύμφωνα με το τουρκικό ναυτικό, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πυραύλους SM-1 και ESSM για αντιαεροπορική άμυνα, πυροβόλο των 76 χιλιοστών και τορπίλες ανθυποβρυχιακού πολέμου. Παρά το γεγονός ότι η βασική σχεδίαση χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, οι εκσυγχρονισμοί έχουν παρατείνει τη μαχητική τους αξία.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στον FLASH ο ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Εγκολφόπουλος, τα τουρκικά πλοία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και σε ανταλλακτικά λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ τα αντιαεροπορικά βλήματα, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, έχουν λήξει. Παράλληλα, ο κ. Εγκολφόπουλος αναφέρεται στο διπλό πρόσωπο που εμφανίζει η Τουρκία: από τη μία «εναγκαλισμοί» με την Τεχεράνη και από την άλλη η προστασία του ψευδοκράτους από ιρανικά χτυπήματα.

Η ελληνική υπεροχή

Από ελληνικής πλευράς, η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» ανήκει στην κλάση «ΥΔΡΑ», η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού στόλου φρεγατών για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Με εκτόπισμα περίπου 3.350 τόνων και ταχύτητα που φτάνει τους 31 κόμβους, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ χαρακτηρίζονται από ευελιξία και δυνατότητα να αναλαμβάνουν πολλαπλούς επιχειρησιακούς ρόλους.

Ο οπλισμός της «ΨΑΡΑ», μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πυροβόλο των 127 χιλιοστών, αντιαεροπορικούς πυραύλους ESSM, αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon, σύστημα Phalanx και τορπίλες Mk-46.

Αν και αξιόπιστες, οι ΜΕΚΟ βασίζονται σε αισθητήρες και ηλεκτρονικά προηγούμενων δεκαετιών. Ωστόσο, η «ΨΑΡΑ» που προστατεύει την Κύπρο έχει εξοπλιστεί με το antidrone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της ΕΑΒ, το οποίο έχει αποδείξει τις δυνατότητες του στην Ερυθρά Θάλασσα, αναχαιτίζοντας ιρανικό drone Shahed-136, όπως αυτό που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η «ΨΑΡΑ» επιχειρεί συντονισμένα με τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ». Με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων και προηγμένη σχεδίαση χαμηλής παρατηρησιμότητας, η πρώτη ελληνική Belharra διαθέτει τεχνολογίες τελευταίας γενιάς με κυριότερο το ψηφιακό ραντάρ Sea Fire που προσφέρει εμβέλεια εντοπισμού στόχων με κάλυψη 360 μοιρών σε απόσταση έως και 500 χιλιόμετρα.

Ο οπλισμός της, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τους πανίσχυρους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Aster 30 για αντιαεροπορική άμυνα περιοχής, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών, τορπίλες MU90 και προηγμένα ανθυποβρυχιακά σόναρ.

Συμπέρασμα

Η σύγκριση των τριών τύπων φρεγατών αναδεικνύει τη διαφορετική φιλοσοφία και εποχή σχεδίασής τους. Οι τουρκικές φρεγάτες και οι ελληνικές ΜΕΚΟ ανήκουν ουσιαστικά σε προηγούμενες γενιές πλοίων, με παρόμοια επιχειρησιακή φιλοσοφία και συγκρίσιμες δυνατότητες σε αρκετούς τομείς.

Ωστόσο, η «ΚΙΜΩΝ» αντιπροσωπεύει ένα άλμα τεχνολογίας δύο γενεών, τόσο στον τομέα των αισθητήρων όσο και στην αντιαεροπορική ισχύ, προσφέροντας δυνατότητες που καμία από τις παλαιότερες φρεγάτες δεν διαθέτει.

Συνολικά, ενώ οι τουρκικές φρεγάτες εξακολουθούν να αποτελούν αξιόλογες μονάδες επιφανείας για το τουρκικό ναυτικό και η «ΨΑΡΑ» παραμένει αξιόπιστη, η παρουσία της «ΚΙΜΩΝ» ανοικτά της Κύπρου μεταβάλλει σημαντικά την ποιοτική ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο της αντιαεροπορικής άμυνας της περιοχής ανοιχτά της Κύπρου, και όχι μόνο.