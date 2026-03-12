Το διπλό κέρδος για το πλήρωμα του «Κίμωνα» στην Κύπρο

«Γουστάρουν με τα χίλια» είναι η απάντηση που μου έδωσαν όταν ρώτησα πως είναι τα πληρώματα των δύο ελληνικών φρεγατών που περιπολούν στην Κύπρο.

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» πλέουν ανοικτά της «Μεγαλονήσου» και αυτό που μου μετέφεραν είναι πως από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν για την αποστολή τους, όλοι απέπλευσαν με άριστη διάθεση και χαμόγελα από τον Ναύσταθμο.



Επίσης μου είπαν, πως αυτό που συμβαίνει είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους ήδη καλά εκπαιδευμένους άνδρες και γυναίκες της «ΚΙΜΩΝ» όχι μόνο αυτά που έχουν μάθει να τα εφαρμόσουν στην πράξη, και σε ένα πεδίο όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, αλλά να «δεθούν» ο ένας με τον άλλο ακόμη περισσότερο, κάτω από «πολεμικές» συνθήκες. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι ξεχωριστό.



Σε ότι αφορά το πλήρωμα της «ΨΑΡΑ», τα λόγια περισσεύουν. Είναι όλοι «μπαρουκοκαπνισμένοι» και το πλοίο, θα έλεγα εγώ, πάει στον «αυτόματο».