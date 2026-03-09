Στη Σούδα ο Νίκος Δένδιας - Υποδέχεται τον Εμανουέλ Μακρόν

Στη Σούδα βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος έφτασε στη βάση λίγο νωρίτερα συνοδευόμενος από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Δένδιας θα υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος αναχώρησε λίγο νωρίτερα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Από εκεί με ελικόπτερο θα πετάξει για το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που πλέει ανοιχτά των Χανίων.

Οι κινήσεις του Γάλλου Προέδρου, το δίχως άλλο, αποτελούν έναν ισχυρό αλλά και ουσιαστικό συμβολισμό για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου εν μέσω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.