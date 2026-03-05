Συνάντηση Μητσοτάκη - Ατάλ στο Μέγαρο Μαξίμου: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και νυν γενικό γραμματέα του κόμματος «Renaissance», Γκαμπριέλ Ατάλ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το σύνολο των ελληνογαλλικών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και το κοινό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν απόψεις για τη διαμορφούμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο πρωθυπουργός συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι (Abdel Fattah el‑Sisi), κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.