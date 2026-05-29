Πυρηνική ενέργεια: «Χτίζει» υποδομές η Ελλάδα - Οι δύο βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Στην κατεύθυνση της θεσμικής και επιστημονικής προετοιμασίας για την πυρηνική ενέργεια κινείται η Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί απόφαση για εγκατάσταση πυρηνικών μονάδων.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η χώρα να μην βρεθεί απροετοίμαστη, εφόσον στο μέλλον ωριμάσουν οι τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες.

Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, προωθείται η σύσταση ειδικού μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Ο μηχανισμός αυτός θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, εισηγούμενος αν και πότε η Ελλάδα θα μπορούσε να κινηθεί προς την αξιοποίηση της πυρηνικής τεχνολογίας.

Μιλώντας σε σχετική εκδήλωση, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για άμεση κυβερνητική επιλογή, αλλά για μια διαδικασία προετοιμασίας. Όπως ανέφερε, σήμερα το εγχείρημα παραμένει δύσκολο, λόγω υψηλού κόστους και καθυστερήσεων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την τεχνολογία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός της διεθνούς συζήτησης, καθώς τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται ανανεωμένο ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια.

Ζητούμενο η κοινωνική συναίνεση

Ο Νίκος Τσάφος έθεσε ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη την ύπαρξη κοινωνικής συναίνεσης, διευκρινίζοντας ότι η παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά τη θεσμική ωρίμανση και όχι ειλημμένες αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να τεθούν τα θεμέλια ώστε, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η χώρα να μπορεί να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το 2027

Η δεύτερη βασική πρωτοβουλία αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ανακοίνωσε ότι από το 2027 θα λειτουργήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται κρίσιμη, καθώς, όπως επισημάνθηκε, η χώρα δεν μπορεί να αναπτύξει σοβαρή στρατηγική χωρίς εξειδικευμένους επιστήμονες που θα μπορούν να αξιολογήσουν και να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ανάγκη για ενίσχυση θεσμών και υποδομών

Στην ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής υποδομής στάθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Χρήστος Χουσιάδας, τονίζοντας ότι απαιτείται επαρκής στελέχωση σε περίπτωση που η χώρα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά της, η Αναστασία Μακρή επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη βασικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της συμμετοχής της σε διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας και διαχείρισης αποβλήτων.

Το θεσμικό κενό που παραμένει

Παρά τα υπάρχοντα εργαλεία, παραμένει ένα κρίσιμο κενό: δεν υπάρχει ακόμη εξειδικευμένο πλαίσιο για την αδειοδότηση, τη χωροθέτηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία πυρηνικών μονάδων.

Πρόκειται για το πεδίο που, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να καλυφθεί μόνο εφόσον υπάρξει σαφής πολιτική απόφαση για την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος στη χώρα.