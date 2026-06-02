Ανοίγει η πρώτη αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων παγκοσμίως - Μέσα στο «σπήλαιο» της Φινλανδίας

Η οθόνη του ανελκυστήρα δείχνει «433», τον αριθμό των μέτρων κάτω από το έδαφος. Οι πόρτες ανοίγουν, αποκαλύπτοντας την είσοδο της πρώτης αποθήκης στον κόσμο για ραδιενεργό αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο.



Διαμορφωμένο σε σταθερό βράχο ηλικίας 1,9 δισεκατομμυρίων ετών στο Eurajoki, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, το γεωλογικό αποθετήριο για αναλωμένα πυρηνικά απόβλητα – με την ονομασία Onkalo, που σημαίνει «σπήλαιο» στα φινλανδικά – είναι σχεδόν έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του.



Οι χώρες αγωνίζονται να βρουν λύση για το τι να κάνουν με τα επικίνδυνα πυρηνικά υποπροϊόντα από τότε που χτίστηκαν τα πρώτα εργοστάσια τη δεκαετία του 1950. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται σε προσωρινή αποθήκευση.



Τελικοί χώροι αποθήκευσης κατασκευάζονται και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών Σουηδίας και Γαλλίας, αλλά η Φινλανδία αναμένεται να είναι η πρώτη που θα εγκαινιάσει μια υπόγεια λύση αποθήκευσης.

Η Φινλανδική Αρχή Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας (STUK) αναμένεται να δώσει την έγκρισή της στην τελική της αξιολόγηση τον Ιούνιο, μετά την οποία θα μπορεί να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.



«Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία είτε στο τέλος του τρέχοντος έτους είτε, πιθανότατα, στις αρχές του επόμενου», δήλωσε ο Philippe Bordarier, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων Teollisuude Voima Oyj (TVO).



Η φωνή του αντηχούσε στην υγρή σήραγγα όπου το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα ταφεί σε οπές που έχουν ανοιχτεί στον βράχο, όπου θα παραμείνει επικίνδυνα ραδιενεργό για χιλιάδες χρόνια, σημειώνει το Science Alert.



Τα απόβλητα που επί του παρόντος ψύχονται σε δεξαμενές νερού σε έναν χώρο προσωρινής αποθήκευσης, στο κοντινό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Olkiluoto δίπλα στη Βαλτική Θάλασσα, θα είναι τα πρώτα που θα αποθηκευτούν, ανέφερε ο Bordarier.

Με χωρητικότητα 6.500 τόνων ουρανίου, το Onkalo έχει ως στόχο να παρέχει μόνιμη αποθήκευση για το αναλωμένο καύσιμο από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φινλανδίας – τρεις από τους οποίους βρίσκονται στο Olkiluoto.

Η εταιρεία διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων Posiva άρχισε την κατασκευή του χώρου το 2004, με το κόστος να εκτιμάται πλέον σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,16 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

«Για πάντα»

Τα αναλωμένα καύσιμα προγραμματίζεται να αποθηκευτούν στο τεράστιο δίκτυο σηράγγων του Onkalo για 100 χρόνια, αλλά η λειτουργία μπορεί να παραταθεί αν κατασκευαστούν νέοι πυρηνικοί αντιδραστήρες.



Στη συνέχεια, το αποθετήριο θα σφραγιστεί ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής αποθήκευση για τουλάχιστον 100.000 χρόνια. «Βασικά, πρέπει να είναι ασφαλές για πάντα», σημείωσε ο Lauri Parviainen, χημικός της Posiva που ξενάγησε τους δημοσιογράφους στις εγκαταστάσεις. Το καύσιμο θα είναι υψηλής ραδιενέργειας για «δεκάδες χιλιάδες χρόνια», είπε. Μετά από 100.000 χρόνια, θα βρίσκονται «περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ουράνιο από το οποίο παράγεται το καύσιμο».



Στην επιφάνεια, το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα τοποθετηθεί σε δοχεία χαλκού με υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Τα δοχεία θα τοποθετηθούν σε οπές που θα ανοιχτούν στις σήραγγες, πριν οι οπές γεμίσουν με πηλό μπεντονίτη για να σφραγιστούν, εξήγησε ο Parviainen. «Έτσι, αν ο μπεντονίτης παραμείνει στη θέση του, είμαστε ασφαλείς», είπε.

Μόλις γεμίσει κάθε σήραγγα διάθεσης μήκους 300 μέτρων, θα σφραγιστεί με ένα πώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι

Ο Jarkko Kyllonen, εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας στη φινλανδική ρυθμιστική αρχή STUK, έχει αξιολογήσει σενάρια κινδύνου για το έργο Onkalo που εκτείνονται έως και ένα εκατομμύριο χρόνια στο μέλλον.



Λαμβάνοντας υπόψη το «δυναμικό κινδύνου των αποβλήτων, τα πρώτα 10.000 χρόνια είναι πολύ σημαντικά για τη διατήρηση των καψουλών ανέπαφων», δήλωσε στο AFP.



Οι κύριοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι η διάβρωση των χαλκού δοχείων ή οι σεισμοί κατά τη διάρκεια μελλοντικών παγετώνων, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημιά στις κάψουλες και διαρροή ραδιενεργού καυσίμου, ανέφερε ο Kyllonen.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφόρων αξιολογήσεων κινδύνου που έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ετών ήταν «θετικά».

Ενώ τα σχέδια της Γαλλίας για έναν παρόμοιο υπόγειο πυρηνικό τάφο έχουν συναντήσει έντονη αντίδραση, το Onkalo έχει λάβει ευρύτερη υποστήριξη στη Φινλανδία.



Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο όταν τα σχέδια παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, αλλά «ο κόσμος έχει συνηθίσει και εμπιστεύεται τις εκτιμήσεις της STUK», δήλωσε στο AFP ο Μάτι Κότζο, καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο LUT.



«Αυτή τη στιγμή, η υποστήριξη προς την πυρηνική ενέργεια βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στη Φινλανδία», σημείωσε.



Ωστόσο, η Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης παραμένει επικριτική απέναντι στο έργο, επιμένοντας ότι τα πυρηνικά απόβλητα ενέχουν μακροπρόθεσμο και σοβαρό κίνδυνο.



«Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Onkalo για χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο διευθυντής Tapani Veistola στο AFP μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πυρηνική ώθηση της Φινλανδίας

Σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία, τα πυρηνικά απόβλητα που παράγονται στη Φινλανδία πρέπει να αποθηκεύονται στη χώρα, δήλωσε η υπουργός Κλίματος και Περιβάλλοντος Sari Multala στο AFP.



«Πριν από τη νομοθετική αλλαγή του 1994, το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο εξάγονταν, για παράδειγμα, στη Ρωσία», είπε.

Η αύξηση της πυρηνικής ενέργειας στη Φινλανδία αποτελεί προτεραιότητα για τη δεξιά κυβέρνηση και η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής των λεγόμενων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).



Ο τρόπος διαχείρισης του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου από τους μελλοντικούς SMR «δεν έχει αποφασιστεί ακόμη», δήλωσε η Multala. Μια αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους, πρόσθεσε.