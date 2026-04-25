Με βίντεο ο αποχαιρετισμός του Μακρόν στην Αθήνα και με την ατάκα που «πόνεσε» την Άγκυρα

Με ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρέτησε την Αθήνα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επίσκεψή με τον ίδιο και τη Μπριζίτ Μακρόν να αναχωρούν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Παρίσι.



Ο Μακρόν στο βίντεο αναφέρεται ιδιαίτερα στην ελληνογαλλική συμμαχία που όχι μόνο ανανεώθηκε στον αμυντικό τομέα, αλλά επεκτάθηκε και σε πολλούς ακόμη.



O Γάλλος ηγέτης αναφέρεται και στο σημείο της ομιλίας του που δίνει το σύνθημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο να δεχτεί η Αθήνα απειλές από την άγκυρα:



«Αν απειληθεί η κυριαρχία σου, κάνε αυτό που πρέπει και εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων.



Κάπως έτσι, ο Γάλλος πρόεδρος ολοκλήρωσε ένα «γεμάτο» πρόγραμμα που είχε στη χώρα μας για περίπου ένα 24ωρο, καθώς πρόλαβε να κάνει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, να παραστεί στο γεύμα που δόθηκε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο, να υπογράψει συμφωνίες που διευρύνουν την ελληνογαλλική συμμαχία, αλλά και να δώσει το «παρών» στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum στο Κέντρο Πολιτισμού.

Αναχώρηση το απόγευμα του Σαββάτου

Ολοκληρώθηκε η σημαντική επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα με την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/4) από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Πρόεδρο Μακρόν στον Διεθνή Αερολιμένα των Σπάτων, προκειμένου να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας.

Λίγα λεπτά πριν από τις 19:00, το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας πέρασε την πόρτα του αεροσκάφους για την πτήση της της επιστροφής στο Παρίσι. Τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και η σύζυγός του Μπριζίτ ευχαριστήσαν τον υπουργό Εξωτερικών για τη φιλοξενία και χαιρέτησαν με θέρμη διπλωμάτες και αξιωματούχους που τους συνόδευσαν μέχρι τις σκάλες του αεροπλάνου. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, όπως αποκάλυψε ο FLASH, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας επισκέφτηκε την Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, στην οικία του πρωθυπουργικού ζεύγους.

Ο Γάλλος πρόεδρος ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα κατά την σύντομη παραμονή του στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ παρέστη και στο επίσημο γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Παράλληλα, συμμετείχε στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ υπεγράφησαν συμφωνίες που ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβανόταν, επίσης, επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», την οποία είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει από κοντά.