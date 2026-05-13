Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν χορεύει «Jerusalema» και γίνεται viral

Τρέχει, τραγουδάει και τώρα… χορεύει! Ο Εμανουέλ Μακρόν αποκάλυψε ακόμη μία πιο ανέμελη και καλλιτεχνική πλευρά του, αυτήν τη φορά στη Σύνοδο στην Αφρική.



Λίγες μόλις ημέρες μετά το πρωινό τζόκινγκ στους δρόμους του Ναϊρόμπι μαζί με τον θρύλο του μαραθωνίου Ελιούντ Κιπτσόγκε αλλά και το στιγμιότυπο όπου τραγουδούσε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ ντουέτο με τον Πασινιάν σε εκδήλωση στην Αρμενία, ο πρόεδρος της Γαλλίας εμφανίστηκε τώρα να χορεύει στους ρυθμούς του γνωστού τραγουδιού «Jerusalema».



Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μακρόν συμμετείχε με χαλαρή διάθεση στον χορό, στο περιθώριο της Africa Forward Summit, που πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυας.



Δείτε το βίντεο:

🇰🇪🇫🇷 INSOLITE | Emmanuel Macron danse sur du Jerusalema au sommet Africa Forward à Nairobi. pic.twitter.com/30RnIcFvHb — Cerfia (@CerfiaFR) May 12, 2026

Το Africa Forward Summit φιλοξενείται από τη Γαλλία και την Κένυα και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των σχέσεων Αφρικής και Ευρώπης, με έμφαση στις επενδύσεις, την πράσινη ανάπτυξη, την τεχνολογία και τις υποδομές.

Στο πλαίσιο της συνόδου, Κένυα και Γαλλία έχουν ήδη υπογράψει σειρά διμερών συμφωνιών που αφορούν τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία και την εκπαίδευση.